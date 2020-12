Tottenham Hotspur : Jose Mourinho: So überraschte er Sergio Reguilon an Weihnachten

Es ist nicht das erste Mal, dass Sergio Reguilon von Jose Mourinhos feinen Gaumen profitierte. Der Trainer von Tottenham Hotspur hatte vor nicht allzu langer Zeit eine Wette gegen seinen Linksverteidiger verloren. Wenig später stand ein rund 600 Euro teurer Schinken in der Mannschaftskabine.

Zum Weihnachtsfest ist Reguilon von Mourinho sogar beschenkt worden – und zwar mit einem Spanferkel. The Special One zeigte sich an den besinnlichen Tagen also von seiner empathischen Seite.

"Er wusste, dass ich den ersten Weihnachtsfeiertag allein verbringen werde. Am 25. sollten wir um 15 Uhr mit dem Training beginnen und als ich ankam, stand ein Karton auf meinem Platz in der Kabine", erinnert sich Reguilon im Interview mit der AS.

Und weiter: "Ich öffnete ihn und fand ein vorgegartes Spanferkel darin. Dazu sagte er: 'Ich weiß, dass du an Weihnachten allein bist, also musst du jetzt wenigstens nicht dein Essen kochen und wirst gut essen.'"

Reguilon will etwas mit Mourinhos Image des harten Hunds aufräumen, der er zwar auch sein könne, aber: "Er kann sehr rücksichtsvoll sein in der Art, wie er alltägliche Dinge tut, von denen die meisten Leute nichts wissen. Er kümmert sich darum, wie es seinen Spielern auch abseits des Platzes geht, und das ist sehr wichtig."