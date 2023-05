Jose Mourinho: The Special One stellt Ex-Klub bloß

Jose Mourinho ist seit 2021 Trainer des AS Rom - Foto: Ettore Griffoni / Shutterstock.com

Jose Mourinho (60) ist bekanntermaßen ein Mann der klaren Worte. Der Coach der AS Roma bestätigte kürzlich diesen Ruf, als er über seine früheren Teams sprach und in diesem Zusammenhang mit einem Ex-Klub hart ins Gericht ging.

Auf einer Pressekonferenz teilte Mourinho am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur aus. "Ich hoffe, die Tottenham-Fans verstehen mich nicht falsch", versuchte es "The Special One" zunächst mit einer versöhnlichen Einleitung.

Danach erklärte er jedoch, Tottenham sei "der einzige Klub meiner Karriere, für den ich keine tiefen Gefühle mehr" hege. In seiner ruhmreichen Trainer-Laufbahn betreute Mourinho neben den Spurs unter anderem den FC Porto, den FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid und Manchester United.

All diese Vereine trägt Mourinho laut eigener Aussage in seinem Herzen. "Vielleicht sagen die Leute jetzt, du kannst nicht jeden Klub lieben. Doch ich liebe jeden!" Mit der AS Roma werde der Iberer ebenfalls "für immer verbunden sein, wie mit allen meinen früheren Klubs – außer dem von Herrn Levy".