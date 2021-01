Tottenham : Jose Mourinho stellt klar: Zukunft von Gareth Bale noch nicht entschieden

"Es gab noch keine Sekunde eine Diskussion über dieses Thema. Natürlich weiß man, dass er verletzt gekommen ist", erklärte Mourinho die komplizierte Situation des Offensivspielers auf einer Pressekonferenz.

"Außerdem ist die Intensität der Europa League anders, wodurch er in der Premier League noch nicht so viele Minuten gespielt hat. Hinzu kam noch die Verletzung gegen Stoke, wo er eine gute erste Halbzeit hatte. Das ist dann natürlich kein einfacher Prozess."

Während Bale in den Pokalbegegnungen zumeist von Anfang an spielen konnte, kommt er in der Liga auf gerade einmal 160 Minuten. Inwiefern es nun mit dem 31-Jährigen weitergeht, ist noch unklar. Dies wird vor allem auch von seinen kommenden Leistungen abhängen.