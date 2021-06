Tottenham : Jose Mourinho tritt gegen Gareth Bale nach

Jose Mourinho ist nicht als Kind von Traurigkeit bekannt. Der Portugiese eckt sehr gerne mit seinen Mitmenschen an und vergreift sich dabei auch schon einmal im Ton. Bei seiner Analyse des EM-Teilnehmers Wales schießt er sich besonders auf Gareth Bale ein.

"Wenn wir auf Gareth schauen und darauf, wie viele starke Leistungen er hatte, wie viele Tore er gegen die besten Mannschaften erzielt hat, dann gab es da gar nicht so viele oder gar keins." >

In den Augen des neuen AS Rom-Trainers sollte sich Wales deshalb nicht zu sehr auf Bale verlassen. Mourinho betreute bis zum April dieses Jahres die Tottenham Hotspurs und arbeitete dort auch mit Gareth Bale zusammen.

Anfangs schwärme The Special One noch von seinem Angreifer, ließ ihn in der Folge aber zunehmend auf der Bank versauern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Stürmer nur selten gegen große Teams traf.

Der Angriff auf Bale kann auch als Retourkutsche gewertet werden, da der Waliser erst vor kurzem den defensiven Stil seines ehemaligen Coaches kritisierte.

Diese Spielweise passte seiner Ansicht nach überhaupt nicht zur Philosophie von Tottenham. Die Fans fordern ein Spektakel, das sie in der Amtszeit Mourinhos schmerzlich vermissten.