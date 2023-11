Juventus-Juwel Samuel Iling-Junior weckt Interesse von Tottenham Hotspur

Tottenham hat unter dem neuen Coach Ange Postecoglou einen sehr starken Saisonstart hingelegt. Zwar verlor man die letzten beiden Premier-League-Spiele und rutschte von der Tabellenspitze auf den vierten Platz, dennoch scheint die Entwicklung in die richtige Richtung zu gehen.

Nebenbei arbeitet man weiter am Kader für die Zukunft. Nachdem man im Sommer bereits knapp 250 Millionen Euro ausgegeben hatte, will man im Wintertransferfenster nachlegen. Dabei soll man in Italien bei Juventus Turin fündig geworden sein. Wie der Independent berichtet, ist Samuel Iling-Junior (20) in den Fokus der Spurs gerückt.

Iling-Junior noch bis 2025 bei Juve unter Vertrag

Der Engländer stammt aus der Jugend des FC Chelsea, kennt sich in London somit bestens aus. 2020 wechselte er schließlich in den Nachwuchs von Juventus Turin und kämpfte sich dort bis zu den Profis hoch. Bei den Bianconeris steht er noch bis 2025 unter Vertrag und wird laut transfermarkt.de auf einen Marktwert von neun Millionen Euro geschätzt.