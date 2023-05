Kehrtwende: Julian Nagelsmann bei Tottenham wieder im Rennen

Tottenham will wieder mit Julian Nagelsmann sprechen - Foto: / Getty Images

Nagelsmann, so heißt es weiter, fordert allerdings zunächst Klarheit bei der laufenden Suche nach einem neuen Sportdirektor. Das war schon in den vergangenen Wochen als Knackpunkt genannt worden. Der bisherige Amtsträger Fabio Paratici ist von der FIFA weltweit für 30 Monate gesperrt worden.

Offenbar mischt Nagelsmann nun selbst bei der Sportdirektoren-Suche mit. Angeblich hat er Klubboss Daniel Levy einige Vorschläge für den Managerposten unterbreitet. Als einer der Kandidaten gilt Markus Krösche von Eintracht Frankfurt, mit dem Nagelsmann schon während seiner Zeit bei RB Leipzig zusammengearbeitet hatte.

Für Nagelsmann würden nur "große internationale" Klubs infrage kommen, sagte dessen Berater Volker Struth vergangene Woche. Ob die Spurs nach Ansichten der Übungsleiters dazugehören? Nach der 1:3-Niederlage am vorigen Wochenende gegen Brentford hat Tottenham den Einzug in das internationale Geschäft nicht mehr in der eigenen Hand.

Verwendete Quellen

Times