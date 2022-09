Tottenham Hotspur Kontakt geknüpft: Verlässt Harry Kane Tottenham in Richtung Bayern?

Tottenham arbeitet bereits seit längerem an einer Vertragsverlängerung mit dem Top-Torjäger, der in 392 Pflichtspielen für den Traditionsverein auf 253 Treffer und 59 Vorlagen kommt.

Nach Informationen der Bild-Zeitung stehen die Münchner in Kontakt zum Berater des Mittelstürmers. Harry Kane wird unserem Bruder Charlie vertreten. Der deutsche Rekordmeister soll übermittelt haben, dass man im Sommer 2023 eine Offerte in Nord-London für ihn einreichen werde, sollte er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Harry Kane will Titel gewinnen

Eigentlich fühlt sich Harry Kane bei seinem Ausbildungsverein pudelwohl, der englische Nationalspieler (50 Tore in 73 Spielen) will allerdings unbedingt Titel in seiner Karriere gewinnen. In der Premier League ist die Aussicht auf Silberware angesichts der Konkurrenz um Manchester City, den FC Liverpool, Arsenal und Manchester United allerdings gering.