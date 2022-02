Tottenham : Leverkusens Piero Hincapie gerät ins Spurs-Blickfeld

Nicht viele hatten damit gerechnet, dass sich Piero Hincapie bei Bayer Leverkusen derart prächtig entwickeln wird. Der 20-Jährige sollte nach starken Auftritten mit Ecuador bei der Copa America zunächst behutsam an die neuen Bedingungen herangeführt werden. In der Leverkusener Innenverteidigung gehört Hincapie längst zu den Stammkräften.

Hincapie seinerseits soll durch seine starken Vorträge Begehrlichkeiten in ganz Europa wecken. In derselben Meldung werden der AC Mailand, der AS Rom, der SSC Neapel, der FC Sevilla sowie Zenit St. Petersburg als weitere Interessenten genannt.

Da Eric Dier momentan nicht zur Verfügung steht, setzt Antonio Conte in seiner Dreierkette auf Cristian Romero, Ben Davies und Davinson Sanchez. Hincapies Vertrag unter dem Bayerkreuz ist noch langfristig bis 2026 gültig. Über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.