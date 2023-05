Lucas Moura nimmt emotional Abschied von Tottenham – Zukunft in Spanien?

Lucas Moura verlässt die Spurs nach seinem Vertragsende am 30. Juni 2023 - Foto: MDI / Shutterstock.com

Lucas Moura und die Tottenham Hotspur gehen in Kürze nach über fünf Jahren Zusammenarbeit getrennte Wege. Der Brasilianer blickt mit Zufriedenheit auf seine Zeit in Nord-London zurück. Der Abschied fällt ihm aber nicht leicht.

Ein Titel war dem Rechtsaußen während seiner Zeit bei Tottenham nicht vergönnt. Das ändert aber nichts an den Gefühlen des Südamerikaners für den Traditionsverein. "Ich werde es sehr vermissen, das Stadion, die Spieler, alle Leute, die im Verein arbeiten, die Atmosphäre, ich werde alles vermissen", gibt er unumwunden zu.

Lucas Moura wechselte im Januar 2018 für knapp 30 Millionen Euro Ablöse von Paris Saint-Germain an die White Hart Lane. Seitdem stand der Offensivspieler in 220 Pflichtspielen für Tottenham auf dem Rasen, erzielte dabei 38 Tore und lieferte 27 Vorlagen.

"Ich bin so dankbar", wird der ehemalige brasilianische Nationalspieler (35 Spiele) auf der Webseite des Spurs zitiert. "Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben." Er sei glücklich und freue sich über die erhaltene Zuneigung. "Diese Jahre waren unglaublich."

Dass seine Söhne ihn dabei gesehen haben, wie er im Stadion von Tottenham aufläuft, mache "das Abenteuer noch spezieller", zeigt sich der Routinier emotional. "Wenn sie älter sind, werde ich ihnen Videos zeigen, und sie werden stolz sein."

Wohin wechselt Lucas Moura?

Lucas Mouras Vertrag bei den Londonern endet am 30. Juni dieses Jahres. Wo es für ihn weitergeht, ist noch unklar. In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte über einen Wechsel in die Türkei (Fenerbahce). Auch eine Rückkehr nach Brasilien wurde thematisiert.

FC Sevilla zeigt Interesse - Lucas Moura ist ablösefrei

Wie Sky Sports mit Verweis auf das spanische Portal Fichajes berichtet, zeigt der FC Sevilla Interesse an einer Zusammenarbeit mit Lucas Moura. Sollte der Südamerikaner zum Europa-League-Finalisten wechseln, würde er auf seinen langjährigen Mannschaftskollegen Erik Lamela (31) treffen. Der Argentinier hatte acht Jahre für Tottenham gespielt, 2021 wechselte er nach seinem Vertragsende nach Andalusien. Lucas Moura ist ebenfalls ablösefrei zu haben.

Verwendete Quellen

tottenhamhotspur.com