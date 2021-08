Tottenham : Lyon-Regisseur Houssem Aouar soll Tottenham-Mittelfeld verstärken

Houssem Aouar gehörte auch in diesem Sommer zu den meistdiskutierten Spielernamen. Seit seinem Durchbruch bei Olympique Lyon 2017 melden große Vereine regelmäßig ihr Interesse an. Die Tottenham Hotspur wollen nun ihren Hut in den Ring werfen.

Wie Sky Sport News erfuhr, nahm der Klub aus London Kontakt zu Aouars Beratern auf, um die Möglichkeit eines Wechsels zu diskutieren. Der Franzose besitzt in Lyon zwar noch einen Vertrag bis 2023, würde im nächsten Jahr allerdings gerne Champions League spielen. Der vierte Platz aus der Vorsaison gewährt Olympique nur den Zugang zur Europa League.

Da Tottenham in der Vorsaison selbst nur den siebten Rang in der Premier League belegte, können sie Aouar ebenfalls nicht mit einer Teilnahme an der Champions League locken. Der perfekte Saisonstart der Spurs mit zwei Siegen aus zwei Spielen zeigt aber, dass das Team in dieser Spielzeit wieder angreifen möchte.