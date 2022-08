Premier League Harry Kane bricht Premier-League-Rekord von Kun Agüero

Die Fans der Tottenham Hotspur mussten beim 1:0-Heimerfolg über die Wolverhampton Wanderers lange um den etwas glücklichen Sieg bangen. Mann des Tages war abermals Torschütze Harry Kane (29), der sich gleichzeitig in die Geschichtsbücher eintrug.

Harry Kane führt die Liste in dieser Kategorie jetzt vor dem vorherigen Spitzenreiter Kun Agüero (184 Tore für Man City), Wayne Rooney (183 Tore für Man United), Thierry Henry (175 Tore für den FC Arsenal) und Alan Shearer (148 Tore für Newcastle United) an.

Für den Nationalstürmer markierte der Kopfballtreffer gegen die Wolves das 185. Tor im Trikot der Spurs. Kein anderer Spieler in der Premier League erzielte je mehr Buden für einen einzigen Verein.

Im Duell mit Wolverhampton sah es besonders in der ersten Halbzeit sehr schlecht für Kane und seine Mannen aus. Die Gäste dominierten die Partie und kamen auf 12 Torschüsse, die einem einzigen der Gastgeber gegenüberstanden. Etwas Zählbares sprang für die Wolves allerdings nicht heraus.

Im zweiten Abschnitt drehte Tottenham dann auf und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. In der 64. Minute belohnte Harry Kane sein stärker gewordenes Team und traf zur Führung, nachdem er in der 54. Minute noch an der Latte gescheitert war.

Sturmkollege Heung-min Son (30) hätte sofort nach Kanes Treffer auf 2:0 erhöhen können, traf aber nur den Außenpfosten. Durch den zweiten Saisonsieg bleiben die Totts in der noch jungen Saison weiterhin ungeschlagen und in Reichweite der Tabellenspitze, die momentan vom FC Arsenal besetzt wird.