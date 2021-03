Tottenham : Gareth Bale endlich in Topform - Jose Mourinho nennt die Gründe

Der Name Gareth Bale ist bei Tottenham Hotspur in diesen Tagen einmal mehr präsent, im aktuellen Geschehen allerdings aus rein positiven Gründen. Trainer Jose Mourinho freut sich selbstredend über die plötzliche Leistungsexplosion.

Jose Mourinho hat beim zwischenzeitlich in Ungnade gefallenen Gareth Bale offensichtlich das richtige Rezept gefunden. In den letzten drei Premier-League-Spielen überragte der Waliser mit vier Toren und einer Vorlage. Nach schwachen Auftritten für Tottenham Hotspur ist es ausgerechnet der gescholtene Superstar, der in Nordlondon die Trendumkehr einleitet.

"Wir haben an ihn geglaubt und auf seine Fähigkeit vertraut, seinen Körper einzuschätzen und zu analysieren", sagte Mourinho nach dem 4:1 über Crystal Palace, dem dritten Sieg in Folge. "Wir wollen nicht, dass er ein hohes Maß an Müdigkeit ansammelt. Daher sind wir bereits zwischen den Minuten 55-60 in Kontakt und versuchen, uns auszutauschen."

Bale war im ersten halben Jahr häufig von Verletzungen zurückgeworfen worden und fand daher nicht auf sein bestes Leistungslevel, das er inzwischen aber gefunden zu haben scheint. Mourinho nutzt offensichtlich den richtigen Ansatz, seine Vorgehensweise erklärte er.