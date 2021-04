Tottenham : Mourinho muss gehen – Wunschnachfolger bereits gefunden!

Die Tottenham Hotspur drohen erneut die Champions-League-Qualifikation zu verspielen. Die Kritik an Jose Mourinho (58) wuchs zuletzt. Am Montag wurde er entlassen. Jetzt wird Maurizio Sarri als Nachfolger für The Special One ins Gespräch gebracht.