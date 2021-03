Tottenham : Nach Gala von Gareth Bale: Jose Mourinho stimmt ein Loblied an

"Er hat sehr gut gespielt und sein Zustand ist sehr gut. Ich freue mich für die Mannschaft, weil er der Mannschaft zum Sieg verholfen hat, und das ist das Wichtigste", erklärte The Special One nach dem 4:0 der Spurs gegen Burnley. "Ich freue mich für ihn."

Gareth Bale heuerte im vergangenen Sommer auf Leihbasis an der White Hart Lane an. Bisher kam er aber meist nur in der Europa League von Beginn an zum Einsatz.

Jose Mourinho begründete den Verzicht auf Bale mit dessen mangelnder Spielfitness. Mittlerweile hat der Starcoach bei seinem Schützling eine deutliche Steigerung ausgemacht.