Tottenham : Nach Kritik: Jose Mourinho knöpft sich seinen Nachfolger vor

Jose Mourinho (58) stellt sich vor Heung-Min Son und lässt Kritik von Ole Gunnar Solskjaer an dem Südkoreaner nicht auf sich sitzen. The Special One wählt klare Worte in Richtung seines Nachfolgers auf dem Trainersessel von Manchester United.