Nach Nagelsmann-Absage: Heuert "der beste Trainer der Welt" bei Tottenham an?

Mauricio Pochettino, Jose Mourinho oder Antonio Conte: Bei Tottenham arbeiteten in den vergangenen Jahren zahlreiche namhafte Trainer. Julian Nagelsmann hätte sich in die Riege dieser illustren Liste eintragen können, sagte den Spurs aber Medienberichten zufolge ab.

Geschäftsführer Daniel Levy hat nun nach Informationen von 90min Arne Slot von Feyenoord Rotterdam ins Visier genommen. Dem Onlineportal zufolge gab es bereits erste Gespräche mit dem Niederländer.

"Arne Slot der beste Trainer der Welt"

Arne Slot führte Feyenoord Rotterdam jüngst trotz relativ geringem Budget zum Titel in der Eredivisie. Erstmals seit 2017 steht der Traditionsverein aus der Hafenmetropole wieder an der Spitze, durchbrach die Hegemonie von Ajax Amsterdam (vier Meisterschaften in Folge).