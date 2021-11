Tottenham : "Herausragender Coach": Pep Guardiola heißt Antonio Conte in der Premier League willkommen

"Zuerst einmal, willkommen zurück in England, in der Premier League", wendete sich Pep Guardiola via Sky Sports an Antonio Conte. Der Trainer von Manchester City ist davon überzeugt, dass Tottenham einen großen Coup gelandet hat. "Seine Karriere spricht perfekt für sich selbst. Er hat überall Erfolg gehabt. Ein absolut herausragender Coach."

Conte hat in der Tat einen beeindruckenden Lebenslauf vorzuweisen. Gleich in seinen Anfangsjahren als Übungsleiter deutete er seine großen Qualitäten an, als ihm mit der AS Bari und der AC Siena jeweils einmal der Aufstieg in die Serie A gelang. Im Anschluss nahm seine Karriere dann so richtig Fahrt auf.