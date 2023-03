Nach Tottenham-Aus: Berater spricht über Lucas Moura

Lucas Moura verhandelt entgegen anderslautender Gerüchte nicht mit Palmeiras über eine Zusammenarbeit. "Das ist nicht wahr", betont Berater Junior Pedroso. "Es gab keinen Kontakt mit Palmeiras und auch kein Angebot."

Moura, der seine brasilianische Heimat im Januar 2013 für 40 Millionen Euro Ablöse in Richtung Paris Saint-Germain verlassen hatte und 2018 an die White Hart Lane wechselte, will dem Vernehmen nach auch in der neuen Spielzeit in Europa bleiben.

"Es ist noch zu früh, um sich auf einen Klub festzulegen", stellt Pedroso klar. An Anfragen mangelt es aber nicht. "Ich kann versichern, dass wir uns mit vielen interessierten Mannschaften in Europa unterhalten."