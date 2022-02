Tottenham : Neuer Spurs-Vertrag: Der Ball liegt bei Harry Kane

Tottenham Hotspur wartet im Hinblick auf eine mögliche Vertragsverlängerung auf ein Zeichen von Harry Kane. Nach einem Bericht des Portals The Athletic planen die Spurs momentan nicht, ihren Superstar wegen eines neuen Vertrags zu kontaktieren. Man habe akzeptiert, dass der erste Schritt von Kane ausgehen müsse.

Der 28-Jährige will sich in dieser Angelegenheit ebenfalls nicht unter Druck setzen und wartet vorerst ab, wie sich der Klub unter Antonio Conte entwickelt. Tottenham belegt unter dem Italiener den 8. Platz, hat aber weniger Spiele absolviert als die Konkurrenz und ist, was die Champions-League-Plätze betrifft, in Lauerstellung.