Premier League Neuer Vertrag: Ben Davies bleibt Tottenham treu

Der 29-Jährige unterschreibt Vereinsangaben zufolge ein neues, bis zum 30. Juni 2025 datiertes Arbeitspapier. Der walisische Nationalspieler war 2014 für knapp 13 Millionen Euro Ablöse von Swansea City an die White Hart Lane gewechselt. Seitdem machte er 270 Pflichtspiele für die Spurs.

In der vergangenen Spielzeit war Ben Davies eine Konstante unter Antonio Conte. Der Italiener beordert den Routinier wettbewerbsübergreifend in 43 Pflichtspielen auf den Rasen. In der Premier League kam er in 29 Partien zum Einsatz.