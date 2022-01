Jermain Defoe erinnert sich : "Nie trainiert!": Ex-Spurs-Mitspieler packt über Gareth Bale aus

Über mehrere Jahre hinweg teilten sich Jermain Defoe und Gareth Bale bei Tottenham Hotspur eine Umkleide. Der aktuell vereinslose Stürmer erinnert sich an die gemeinsame Zeit und lässt durchblicken, dass es Bale nicht immer so genau mit dem Training genommen hat.

"Was für ein Typ", sagt Defoe im Gespräch mit talkSPORT. "Er hat allerdings nie trainiert. An einem Freitag kommt er raus und macht sich warm. Ich fragte ihn: 'Wie fühlst du dich?', und er sagte: 'Ach, die Kniesehne.'" Defoe und Bale absolvierten für Tottenham Hotspur gemeinsam 127 Pflichtspiele.

Die Äußerungen von Jermain Defoe werden Wasser auf die Mühlen derer sein, die Gareth Bale schon seit Jahren kritisieren – und sich wünschen, dass er Real Madrid so schnell wie möglich verlässt.

Defoe nennt ein Beispiel unter dem damaligen Trainer Andre Villas-Boas, der regelmäßig Jung gegen Alt hat antreten lassen. Bale habe sich dann immer auf die Seite fallen lassen. "Er stand einfach da und schaute zu – und ich fragte mich: 'Was ist nur los mit dem Kerl?'", war Defoe seinerzeit verwundert über Bales fehlenden Trainingseifer.

Gareth Bale ließ sich zwei Stunden durchkneten

Im Anschluss an die aus Bale-Sicht weniger anstrengenden Einheiten, ließ sich der walisische Superstar zwei Stunden auf der Massageliege behandeln, weiß Defoe zu berichten. Der aktuell vereinslose 39-Jährige prangert zwar Bales fehlende Trainingsleistungen an. Auf dem Platz aber wusste der Offensivstar dann aber zu überzeugen.

"Aber dann, am Spieltag, gingen wir raus und er war wie eine Maschine. Er holte sich den Ball und schlug ihn einfach an den Leuten vorbei und rannte einfach los", erzählt Defoe, der den schnellen Tritten seines damaligen Teamkollegen nicht folgen konnte. "Ich erinnere mich, dass ich immer versucht habe, mit ihm Schritt zu halten, nur um in die Box zu kommen."