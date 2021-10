Tottenham : Nuno Espirito Santo: Brisante Klausel des Spurs-Trainer geleakt

In diesem Sommer hat Nuno Espirito Santo seinen Cheftrainerposten bei Tottenham Hotspur angetreten. Läuft es nicht nach Wunsch der Verantwortlichen, kann die Zusammenarbeit schon nach einem Jahr beendet werden.

Tottenham Hotspur hat sich in den Verhandlungen mit Nuno Espirito Santo offenbar die Möglichkeit gesichert, den Trainer vorzeitig aus dem Amt zu heben. Sollten die Spurs diese Saison nicht unter den ersten sechs Plätzen beenden, so berichtet es The Athletic, kann der Klub die auf zwei Jahre ausgelegte Zusammenarbeit vorzeitig beenden ohne eine Abfindung zahlen zu müssen.

Mit vier Siegen und drei Niederlagen läuft es noch nicht so recht unter dem neuen Trainer. Espirito Santo ist durch seinen Spielstil sowie einigen fragwürdigen personellen Entscheidungen bereits in die Kritik geraten. Am Wochenende wurde immerhin Aston Villa mit 2:1 besiegt.