Tottenham : Nur Edeljoker: Ex-Spurs-Star erklärt, was Gareth Bale jetzt braucht

Gareth Bale kann bei Tottenham noch nicht an alte Stärke anknüpfen. Spurs-Vereinslegende Gary Stevens meint zu wissen, was der Waliser für die Rückkehr zur Topform benötigt.

"Gareth Bale braucht eine Reihe von Spielen hintereinander, eines nach dem anderen. Nur so verbesserst du auch deine Fitness", sagte der Ex-Tottenham-Verteidiger (von 1983 bis 1989) gegenüber STADIUM ASTRO.

Bale kam im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Real Madrid an die White Hart Lane zurück, steht aber selten in der Startelf. Einem Einsatz von Beginn in der Europa League folgte zuletzt die Jokerrolle gegen West Ham United.