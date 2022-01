Tottenham : Pau Torres lehnte lukratives Spurs-Angebot ab

Pau Torres (24) hatte sich vor rund einem Jahr eine äußerst lukrative Wechselmöglichkeit geboten. Tottenham Hotspur aus der steinreichen Premier League hatte dem Innenverteidiger ein verlockendes Angebot vorgelegt.

"Es macht mir nichts aus, Ihnen das zu sagen", fängt Torres in der Sendung La Resistencia bei Movistar+ an, und fährt fort: "In diesem Sommer rief mich mein Agent an und erzählte mir, dass es ein wichtiges Angebot von Tottenham gab. Es lag über dem, was ich jetzt verdiene."