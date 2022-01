Tottenham : PSG verhandelt mit Tanguy Ndombele – der aktuelle Stand

Tanguy Ndombele (25) soll Tottenham Hotspur in dieser Transferperiode verlassen. Paris Saint-Germain wittert ein Schnäppchen.

Fabio Paratici sucht nach einem Abnehmer für Tanguy Ndombele, den Tottenham Hotspur noch bis Ende Januar von der Gehaltsliste entfernen möchte. Die Verhandlungen mit Paris Saint-Germain befinden sich auf einem guten Weg.

Wie der Branchenkenner Fabrizio Romano auf seinem YouTube-Kanal verrät, befinden sich die Spurs und PSG in direktem Austausch. Die Nordlondoner fordern, dass der Ligue-1-Klub Ndombeles volles Gehalt übernimmt. PSG will in den Leihdeal eine Kaufoption einweben und Ndombele soll sich gerne nach Paris verändern wollen.