Tottenham Hotspur Nach Flirt mit Harry Kane: Antonio Conte schießt gegen Bayern-Bosse

Verantwortliche des FC Bayern München äußerten sich zuletzt lobend über Harry Kane und reagierten auf Spekulationen um einen Transfer des Tottenham-Stürmers an die Säbener Straße. Worte, die bei Antonio Conte gar nicht gut angekommen sind.

"Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert", erklärte Julian Nagelsmann (34) unlängst über Kane.

Der englische Nationalstürmer sei aber "sehr teuer, das ist das Problem", führte der Bayern-Trainer aus und lobte den Briten, der als Nachfolger für Robert Lewandowski (33) nach dessen Wechsel zum FC Barcelona gehandelt wurde: "Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer in der Welt."