Richarlison schießt gegen Antonio Conte - Spurs-Coach will Vertrag erfüllen

Ab dem sechsten Spieltag eroberte er sich einen Stammplatz, den er allerdings nach einer Wadenverletzung und einer folgenden Oberschenkelverletzung wieder abgeben musste. Zuletzt kämpfte sich Richarlison wieder heran, stand in den Derbys gegen West Ham United (2:0) und Chelsea (2:0) in der Startformation.

Richarlison will spielen

Gegen Wolverhampton Wanderers und in der Champions League gegen Milan reichte es wieder nur zu Jokereinsätzen. Richarlison zieht ein negatives Fazit seiner bisherigen Zeit in Nordlondon. "Ich bin ehrlich, diese Saison läuft scheiße. Ich will spielen", so der 25-Jährige.

Antonio Conte vor Abschied?

Antonio Conte indes war nach dem Aus im Achtelfinale gegen den AC Mailand bedient. "Die Erwartungen waren höher und wurden enttäuscht", gibt der Italiener zu. Vielleicht werde er entlassen, das wisse er nicht. Für Conte steht aber fest, dass er seinen bis zum Sommer laufenden Vertrag "respektieren" werde: "Am Ende der Saison wird man Bilanz ziehen. Mal sehen, wie die Saison ausgeht."