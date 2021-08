Tottenham : Philippe Coutinho: Rückkehr auf die Insel oder Barça-Verbleib?

Die Tottenham Hotspur bereiten sich darauf vor, dass ihre Vereinsikone, Harry Kane, in diesem Sommer das Weite sucht. Obwohl die Verantwortlichen alles dafür tun, dass der Nationalspieler in London bleibt, wollen sie sich einige Optionen offen halten. Aus diesem Grund haben sie nun beim FC Barcelona angeklopft.

Bei den Katalanen konnte Philippe Coutinho bisher nur selten zeigen, was er draufhat. In diesem Jahr konnte er wegen eines Außenmeniskus-Einrisses noch kein einziges Pflichtspiel absolvieren. Barça möchte den Brasilianer in diesem Sommer loswerden.

Wie die Mundo Deportivo erfahren hat, wollen die Spurs Coutinho bei einem Abgang Harry Kanes verpflichten. Sie haben dabei noch nicht entschieden, ob sie zu einer Leihe oder zu einem Kauf tendieren.

Für Coutinho stellt die Premier League keine neue Erfahrung dar. Der 29-Jährige spielte ab 2013 für fünf Jahre beim FC Liverpool, wo er zu einem Weltklasse-Fußballer heranwuchs. 2018 wechselte er dann für 120 Millionen Euro plus Boni zum FC Barcelona.