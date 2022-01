Tottenham : Samir Handanovic vor Wiedervereinigung mit Antonio Conte?

Tottenham Hotspur hat in Hugo Lloris eine zuverlässige Nummer 1 in seinen Reihen. Cheftrainer Antonio Conte (52) wünscht sich aber offenbar einen weiteren erfahrenen Keeper in seinem Kader, auch weil der Franzose gehen könnte. Samir Handanovic könnte das Rennen machen.