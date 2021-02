Tottenham : Gareth Bale: Rückendeckung von Ex-Coach - Mourinho mit Rüffel

Die Rückkehr von Gareth Bale zu Tottenham Hotspur mag zwar als großes Versprechen angekündigt worden sein. Der Waliser blieb im ersten halben Jahr allerdings vieles schuldig. Zahlreiche Verletzungen nerven den Offensivstar immer wieder. Zumindest Chris Coleman schwört auf seinen Ex-Spieler.

"Er war lange Zeit weg und es fällt ihm schwer, wieder reinzukommen und seinen Rhythmus zu finden", analysiert der frühere walisische Nationaltrainer bei MONDAY NIGHT FOOTBALL. Für eine Lobeshymne ist er sich zusätzlich nicht zu schade: "Wir alle wissen, was für ein Weltklassespieler er ist. Er kann ein Spiel gewinnen, er kann aus dem Nichts ein Tor schießen, er hat einen letzten Pass."

Von Bales Weltklasseformat war am Hotspur Way bisher allerdings wenig bis gar nichts zu sehen. In der Premier League wurde der 31-Jährige gerade mal 230 Minuten aufgeboten.

Vier Tore in allen Wettbewerben ist nicht das, was sich die Spurs von dem Leihgeschäft erhofft haben. Laut Coleman braucht es Geduld, weil Bale nach immer wiederkehrenden Blessuren noch immer nicht in seinen Spielrhythmus gefunden hat.

"Er ist erst 31, also würde ich ihn nicht abschreiben", sagt Coleman. "Ich weiß nicht, was bei Tottenham passiert ist, aber wie ich Gareth kenne, nimmt er den Fußball sehr ernst und er liebt es, Fußball zu spielen." In den letzten sechs Meisterschaftsspielen kam Bale gerade mal auf 70 Minuten.