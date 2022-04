Sechs Neuzugänge: Antonio Conte plant Tottenham-Generalüberholung

In der Verteidigung sollen die Verstärkungen im besten Fall vom FC Torino kommen. Dort zählen Wilfried Singo und Gleison Bremer zu den absoluten Leistungsträgern. Besonders der zuletzt genannte Innenverteidiger ist mit seinen Auftritten in den Fokus vieler Spitzenvereine gerückt.

Kehrt Christian Eriksen zurück?

In der Offensive mauserte sich Dejan Kulusevski nach einigen Startproblemen im Anschluss an seine Ankunft im Januar zu einer echten Verstärkung. Der Schwede stand in den letzten vier Ligaspielen in der Anfangsformation und zahlte das Vertrauen mit drei Torbeteiligungen zurück. Es wird mittlerweile erwartet, dass die Lilywhites ihn nach dem Ende der Ausleihe 2023 fest von Juventus Turin verpflichten.

Im offensiven Mittelfeld sieht Antonio Conte trotzdem Handlungsbedarf und hat daher Christian Eriksen ins Visier genommen. Der Spielmacher zieht seit seinem Comeback viele Blicke auf sich. Mit dem FC Brentford gewann der 30-Jährige vier der letzten fünf Matches. Eriksen stand von 2013 bis 2020 außerdem für die Spurs auf dem Feld und besäße damit noch Stallgeruch.