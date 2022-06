Premier League Spurs bieten für Richarlison zwei Stars zum Tausch an

Nach vier Jahren in Diensten des FC Everton will Richarlison seinen Lebensmittelpunkt in eine andere Stadt verlagern – womöglich nach London. Tottenham Hotspur signalisiert großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Die Spurs wollen hierfür sogar zwei Stars zum Tausch anbieten.