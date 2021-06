Tottenham : Spurs handeln sich Absage von Julen Lopetegui ein

Offiziell abschließen konnte Tottenham Hotspur die Suche nach einem Cheftrainer für die neue Saison noch nicht. Laut Marca sind die Spurs wegen Julen Lopetegui beim FC Sevilla vorstellig geworden. Der verfügt angeblich wiederum über eine fünf Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel.

Die Spurs sollen bereit dazu gewesen sein, diese zu aktivieren. Lopetegui lehnte es jedoch ab, sich in den Norden Londons zu verändern und betonte, dass er weiterhin in Sevilla arbeiten möchte. In Andalusien ist sein Arbeitspapier noch langfristig bis 2024 gültig.

Lopetegui ist seit Sommer 2019 bei den Nervionenses als Cheftrainer angestellt und brachte jüngst seine zweite beeindruckende Saison hinter sich. In seinem ersten Jahre holte Sevilla die Europa League, in der letzten Saison führte Lopetegui sein Team zum zweiten Mal in Folge in die Champions League.