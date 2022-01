Tottenham : Spurs in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Afrika-Cup-Star

Sofyan Amrabat könnte schon bald für Tottenham Hotspur spielen. Wie der Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, ist der Austausch über einen Wechsel weit fortgeschritten. Geplant sei eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Trainer Antonio Conte wie auch Sportdirektor Fabio Paratici seien unisono überzeugt von Amrabat.

Der 25 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler weilt momentan in Kamerun und nimmt dort mit der marokkanischen Auswahl am Afrika-Cup teil. Die letzten drei Partien spielte Amrabat jeweils über 90 Minuten. Marokko steht im Viertelfinale des Kontinentalturniers und trifft dort am Sonntag (17 Uhr) auf den Sieger der Partie zwischen der Elfenbeinküste und Ägypten.