Premier League Spurs mit Richarlison einig – Transfermodell steht noch aus

Tottenham Hotspur befindet sich beim fünften geplanten Transfer dieses Sommer in den finalen Zügen. Antonio Conte scheint mit Richarlison seinen Wunschstürmer zu bekommen.

Richarlison könnte demnächst einen langfristigen Vertrag bei Tottenham Hotspur unterzeichnen. Nach Informationen des Transferinsiders Fabrizio Romano sind sich die Spurs mit dem Stürmer über einen langfristigen Kontrakt einig geworden.

Nun liegt es am Verhandlungsgeschick der Spurs-Manager Daniel Levy und Fabio Paratici, wie lange sich der geplante Wechsel noch hinziehen wird. In den letzten Tagen war von einer Ablöse in Höhe von rund 70 Millionen Euro die Rede. Diese werden die Spurs nicht zahlen wollen.

Tottenham könnte die vom FC Everton geforderte Summe mit Steven Bergwijn drücken. Der Flügelstürmer soll zwar vor dem Wechsel zu Ajax Amsterdam stehen. Zuletzt war der Poker aber nicht mehr wirklich vorangekommen.