Tottenham : Spurs positionieren sich: Spielertausch bei Harry Kane kein Thema

Daniel Levy ist bekannt dafür, auf dem Transfermarkt mit harten Bandagen zu kämpfen. Dieser Eigenschaft will er auch im Poker um Harry Kane gerecht werden. Laut Sun kommt für den Vorsitzenden von Tottenham Hotspur kein Tauschdeal infrage.

Heißt: Kane wird die Spurs wenn überhaupt nur gegen Zahlung einer exorbitanten Ablöse verlassen. Die britische Zeitung taxiert Levys Forderung auf rund 175 Millionen Euro. Vor Kurzem hieß es noch, dass Manchester City bereit dazu wäre, Raheem Sterling und Gabriel Jesus plus 70 Millionen Euro im Tausch für Kane anzubieten. Nicht mit Levy.

Kane sehnt sich nach einem großen Titel und will unbedingt um die Champions League mitspielen. Die Spurs treten in der neuen Saison aber lediglich in der neuen Conference League an. Ein sportlicher Abstieg, den Kane so nicht hinnehmen möchte.