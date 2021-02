Tottenham : "Spurs-Rückkehr von Gareth Bale verkommt zum Albtraum"

Der Bulgare gibt sich ob der verzwickten Situation seines ehemaligen Teamkollegen ratlos, wisse nicht, wie diese einen Ausweg bieten solle. "Von dem, was ich bisher von Bale gesehen habe, fehlt da etwas, und ich sehe nicht, wie es ein Happy End geben kann. Es ist eine seltsame Situation", so Berbatov, der tendenziell nicht davon ausgeht, dass Bale und die Spurs über die Saison hinaus zusammenarbeiten werden.

"Wenn die Situation so weitergeht, dann wird er natürlich nicht bleiben und er wird zu Real Madrid zurückgehen und seinen Vertrag auslaufen lassen", so Berbatov. "Wenn er seinen Rhythmus nicht findet, den er nur finden kann, wenn er Spiele beginnt, dann wird er zurück nach Madrid gehen."

Das Problem: An der Concha Espina will man Bale eigentlich nicht mehr sehen. Der spanische Rekordmeister versucht schon seit Langem, den 31-Jährigen mit Sommer 2022 auslaufendem Vertrag an einen anderen Klub zu veräußern. Das Drama könnte nach dieser Saison einen erneuten Anfang nehmen.