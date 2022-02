Tottenham : Spurs suchen Nachfolger für Hugo Lloris – Nationaltorhüter interessant

Tottenham Hotspur will sich nach der Verlängerung mit Hugo Lloris auf der Torhüterposition langfristig aufstellen. In LaLiga sollen die Spurs den passenden Kandidaten gefunden haben.

Am kommenden Wochenende wird Simon gegen den FC Barcelona sein 100. Spiel für Athletic Bilbao in LaLiga absolvieren. Im Baskenland verfügt der Tormann noch über ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier. "Solange Athletic mich hier haben will, werde ich bleiben", sagte Simon. "Ich verdanke Athletic das Leben, das ich habe, und ich möchte es ihnen so gut wie möglich zurückzahlen, indem ich in jedem Spiel das Tor von San Mames verteidige."

Mit Pierluigi Gollini haben die Spurs bereits einen weiteren potenziellen Ersatz für Hugo Lloris unter Vertrag. Der italienische Torhüter wurde im vergangenen Sommer von Atalanta Bergamo ausgeliehen, per Kaufoption kann Gollini fest gebunden werden. Lloris dehnte seinen Vertrag erst vor Kurzem bis 2024 aus.