Tottenham : Spurs-Verbleib? Real-Rückkehr? Gareth Bale geht ins Detail

Die Blancos bezeichnete er im weiteren Verlauf als seinen "Stammklub". Recht hat er, schließlich ist sein Vertrag an der Concha Espina noch bis Ende Juni 2022 datiert. Er sei im vorigen Sommer gegangen, weil er einfach spielen, fit werden und den Fußball wieder genießen wollte.

In einer Sache schaffte der 31-Jährige aber klare Verhältnisse. Eine Zukunft bei seiner großen Liebe Tottenham Hotspur, an das er noch bis Saisonende verliehen ist, wird er vorerst nicht haben. Er werde im Sommer zunächst nach Madrid zurückkehren. Ob sich dann doch noch eine Tür hinsichtlich eines Verbleibs in Nordlondon öffnen wird, ist offen.

Gemeinsam mit den Real-Verantwortlichen und Berater Jonathan Barnett soll im Sommer eine Lösung vereinbart werden. "Natürlich möchte ich spielen, aber es könnten auch andere Dinge dazwischen kommen", sagte Bale. "Im Fußball geht es nicht nur darum, was man will – es gibt auch eine andere Seite." Damit sollte die noch ein Jahr bestehende und gut dotierte Zusammenarbeit gemeint sein.