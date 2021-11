Tottenham : Spurs wollen Antonio Conte so schnell wie möglich

Paratici möchte alles bis Dienstag geklärt wissen und hofft darauf, dass sich Conte dann schon in London aufhält. Ziel sei es, die Zusammenarbeit so schnell wie möglich zu beschließen, damit Conte die Spurs schon im Heimspiel der Conference League gegen Vitesse Arnheim am Donnerstag (21 Uhr) betreuen kann.

Grundsätzlich poche Conte noch immer auf den möglicherweise vakant werdenden Posten in Manchester. Es sei allerdings als positiv aufgenommen worden, dass der 52-Jährige die Gespräche mit den Spurs sofort aufgenommen hat.