Spurs wollen Antonio Conte zum bestbezahlten Trainer der Premier League machen

Tottenham Hotspur will Antonio Conte über diese Saison hinaus an sich binden. Das neue Agreement würden sich die Spurs offenbar richtig etwas kosten lassen.

Antonio Conte hat Tottenham Hotspur in weniger als einem Jahr wieder zu einem echten Topteam geformt. Deshalb wollen die Spurs unter keinen Umständen Gefahr laufen, ihren Startrainer angesichts des 2023 auslaufenden Vertrags zu verlieren.

Der gute Saisonstart der Spurs wurde durch die 1:3-Derbyniederlage gegen den FC Arsenal am vorvergangenen Wochenende zwar etwas getrübt. Conte und Co. gehen aber als Tabellendritter der Premier League in die neue englische Woche.