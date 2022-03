Tottenham : Spurs wollen Bryan Gil noch ein Jahr beim FC Valencia parken

Bryan Gil hinterlässt beim FC Valencia einen guten ersten Eindruck. Tottenham Hotspur will die Ausleihe an die Südostküste Spaniens wohl verlängern.

Tottenham Hotspur scheint äußerst zufrieden mit der Entwicklung von Bryan Gil zu sein. Einem Bericht des Daily Star zufolge hat der Klub aus der Premier League dem FC Valencia angeboten, die ursprünglich bis Saisonende vereinbarte Leihe um ein Jahr zu verlängern. In den nächsten Wochen werde mit einer Entscheidung gerechnet.

Gil kommt bisher auf acht Pflichtspiele für die Fledermäuse, fünf in LaLiga, drei in der Copa del Rey – sechsmal stand der talentierte Flügelspieler in der Startelf. Im Norden Londons stagnierte Gil in seiner Entwicklung, weil er in den letzten Monaten kaum zum Einsatz gekommen war.

Valencias Trainer Jose Bordalas sagte erst in dieser Woche, dass Gil in der nächsten Saison gerne weiter für den Verein spielen würde. Tottenham zahlte im vorigen Sommer 25 Millionen Euro Ablöse, ausgezahlt hat sich der Transfer bisher nicht.