Tottenham : Spurs wollen Ex-Barça-Profi Emerson Royal loswerden

Geht die Schaffenszeit von Emerson Royal bei Tottenham Hotspur schon nach einem Jahr zu Ende? Laut einem Bericht der Sun könnte der Rechtsverteidiger in diesem Sommer verkauft werden, in diesem Zusammenhang sind die Nordlondoner bereit, Angebote anderer Klubs zu prüfen.

Emerson war zu Beginn der Saison gesetzt, verlor seinen Stammplatz auf dem rechten Flügel aufgrund schwankender Leistungen aber an Matt Doherty. Der wiedererstarkte Profi aus der Republik Irland stand in den letzten drei Spielen in der Startelf.

Da Spurs-Trainer Antonio Conte von seinen Außenverteidigern ein hohes Maß an offensiver Beteiligung fordert und Emerson in 30 Pflichtspielen erst eine Torvorlage zählt, könnten sich die Wege nach dieser Saison schon wieder trennen.

