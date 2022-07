Premier League Spurs wollen Juve bei Nicolo Zaniolo abgrätschen

Tottenham Hotspur will Juventus Turin offenbar bei Nicolo Zaniolo in die Parade fahren. Dort will Trainer Antonio Conte den Flügelstürmer und Landsmann unbedingt in seinem Kader haben.

Wie 90min berichtet, könnte Joe Rodon in ein Tauschgeschäft verwickelt werden. Der Innenverteidiger ist walisischer Nationalspieler, sammelt bei den Spurs aber kaum Einsätze – braucht diese aber, um in Bestform zur kommenden Winterweltmeisterschaft reisen zu können.