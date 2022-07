Tottenham Hotspur Gespräche enthüllt: Tottenham wollte Matthijs de Ligt

Vor einer Woche hat Matthijs de Ligt seinen Wechsel zum FC Bayern abgeschlossen. Möglichkeiten für eine andere Destination hatten sich zuvor so einige geboten – auch Tottenham Hotspur signalisierte konkretes Interesse.

Fabio Paratici soll für die geplante Umsetzung des de-Ligt-Transfers Kontakt zu seinem Ex-Klub Juventus Turin aufgenommen haben. Tottenhams Fußballdirektor war sich sehr wohl bewusst, dass der ambitionierte Innenverteidiger einen Tapetenwechsel vornehmen wollte. Es scheiterte jedoch schon an der Turiner Preisvorstellung.

Tottenham Hotspur hätte sich in diesem Sommer gerne mit Matthijs de Ligt verstärkt. Wie das italienische Portal Calciomercato.com berichtet, hatte man sich im Norden Londons schnell auf den 22-Jährigen als mögliche Neuverpflichtung verständigt.

Die Spurs waren nicht bereit, ein Gesamtpaket von rund 70 Millionen Euro für de Ligt zu schnüren, was den Transferrekord gebrochen hätte. Letztendlich ist Clement Lenglet vom FC Barcelona zunächst für die kommende Saison auf Leihbasis gekommen.

De Ligt finalisierte in der vorigen Woche seinen Wechsel zum FC Bayern, der den Nationalspieler für fünf Jahre an sich binden konnte. Als Ablöse werden 67 Millionen Euro zur Einmalzahlung fällig, via Boni könnte die Summe um zehn Millionen Euro ansteigen.