Tottenham : Spurs-Zukunft? Berater von Gareth Bale macht klare Ansage

Die Ausleihe von Gareth Bale an seinen ehemaligen Klub Tottenham Hotspur war lediglich von wenigen Erfolgsmomenten geprägt. Eine Zukunft in Nordlondon hat der Superstar höchstwahrscheinlich nicht. Ob das bei Real Madrid so ist, muss ich erst noch zeigen.