Statt Julian Nagelsmann: Tottenham schielt auf Trainer aus der Premier League

Nach seiner Absage an den Stadtkonkurrenten Chelsea soll Julian Nagelsmann bei Tottenham Hotspur die präferierte Option sein. Dort beschäftigt man sich aber auch noch mit anderen Kandidaten.

Seit wenigen Tagen ist klar, dass Ryan Mason Tottenham Hotspur durch die restliche Saison führen wird. Zuvor wurde Cristian Stellini nach nicht mal einem Monat geschasst. Zur neuen Spielzeit soll dann ein komplett neuer Trainerstab übernehmen.

Nach Informationen des Portals Football Insider taucht Marco Silva im Nordlondoner Dunstkreis auf. Wobei betont wird, dass es von den Spurs noch keine konkrete Kontaktaufnahme gab. Die grundsätzlichen Bekundungen lösen bei Silvas aktuellem Verein, dem FC Fulham, aber eine Reaktion aus.

Am Craven Cottage sollen die Vertragsgespräche demnächst intensiviert werden, Silva ist noch bis 2024 gebunden. Die Verantwortlichen seien zufrieden mit dem, was die Mannschaft nach der Rückkehr in die Premier League zeigt. Fulham steht auf Platz 9.