Tottenham : Tanguy Ndombele über Spurs-Irrtum: "Ich brauchte etwas anderes"

Die Spurs haben damit ein großes Missverständnis vorübergehend beendet. Ndombele war 2019 für die höchste Ablöse der Vereinsgeschichte geholt worden. Den investierten 60 Millionen Euro war der 25-Jährige in den darauffolgenden zweieinhalb Jahren aber nur selten gerecht geworden. In Lyon will er seiner stagnierenden Karriere wieder neues Leben einhauchen.

"In Tottenham lief es nicht so gut. Es war der richtige Zeitpunkt für mich, etwas anderes zu erleben. Ich kenne Lyon, so dass die Eingewöhnungsphase einfacher sein wird als beim letzten Mal", so Ndombele. "Ich hoffe, dass ich das Vertrauen in mich zurückzahlen kann. Es gab auch Gespräche mit anderen Vereinen."