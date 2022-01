Tottenham : Tausch-Deal: Tottenham nimmt Adama Traore ins Visier

Der robuste und schnelle Flügelstürmer der Wolverhampton Wanderers soll nach Informationen des Onlineportals The Athletic in der Winter-Transferperiode an die White Hart Lane wechseln, wenn es nach den Spurs geht.

Ob die Wolves den Rechtsverteidiger zurückwollen, bleibt abzuwarten. Tottenham müsste aber sicherlich zusätzlich einige Millionen als Ablösesumme fließen lassen. Adama ist spanischer Nationalspieler und mit 25 im besten Fußballeralter. Sein beträgt Marktwert laut Transfermarkt.de 28 Millionen Euro. Matt Doherty hingegen wird mit 12 Millionen Euro bewertet.

Was Tottenham in die Karten spielt: Adamas Vertrag ist nur noch bis 2023 gültig. Eine Vertragsverlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Allerdings könnte es hochkarätige Konkurrenz im Werben um Adama geben. Barça und Real Madrid wurde in den vergangenen Monaten Interesse nachgesagt.