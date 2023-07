Tauziehen um Harry Kane: Tottenham-Boss reagiert knallhart auf Bayern-Taktik

Karl-Heinz Rummenigge (67) hatte die Verhandlungen mit Harry Kane jüngst zur Chefsache gemacht. Der Engländer wurde mit einem Jahr Verspätung zum designierten Lewandowski-Nachfolger auserkoren. Dem Vernehmen nach traf sich auch Thomas Tuchel (49) bereits mit dem Stürmer und machte ihm einen Wechsel in die Bundesliga schmackhaft.

Laut der Bild für Daniel Levy ein absolutes No-Go. Die Tatsache, dass die Bayern schon seit geraumer Zeit hinter seinem Rücken mit Harry Kane über einen Wechsel einig sind, macht den Tottenham-Chef stocksauer. Das sprach er wohl auch sehr deutlich in seinem engeren Umfeld an.

Bayern muss wohl die 100 Millionen Euro Grenze knacken

Seinen Unmut wird Levy auch in den Vertragsverhandlungen mit den Münchenern bemerkbar machen. Ein erstes Angebot der Bayern über 70 Millionen Euro wurde nicht akzeptiert. Um den 29-Jährigen in diesem Sommer an die Säbener Straße zu holen, müssen wohl über 100 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden.